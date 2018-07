Waddeneilanden stellen rook- en stookverbod in vanwege droogte

Ook de gemeente Ameland wijst op haar website op de gevaren van de extreme droogte. Er wordt opgeroepen om extra alert te zijn in de natuur, omdat er een grotere kans is op branden. Mensen moeten voorzichtig doen met bijvoorbeeld barbecues en vuurkorven en niet roken in natuurgebieden.

De gemeente roept bovendien op om auto's niet te parkeren in hoog, droog gras en afval in de prullenbakken te gooien.