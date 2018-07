Leeuwarder misdraagt zich in eettentje en moet mee naar politiebureau

De politie heeft zaterdagnacht een 19-jarige Leeuwarder aangehouden, omdat hij zich misdroeg in het uitgaanscentrum van de stad. Hij deed vervelend in een eetgelegenheid aan het Ruiterskwartier en werd daar om tien over vier door de portier uitgezet. Daarna bleef de man vervelend op straat.

Hij kreeg proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde. Toen agenten tegen hem zeiden dat hij moest vertrekken, begon hij ze te beledigen. De politie heeft de Leeuwarder meegenomen naar het bureau, waar hij de rest van de nacht heeft doorgebracht.