Fransman loopt van Spanje naar Zweden en belt aan in Wierum

Hij blijft nog tot en met maandag bij Van der Meulen en haar zoon Jesse Pieter slapen. Die vindt het ook geweldig dat de Fransman er is. ''Het is heel gezellig en we doen veel samen. We zijn ook het Wad op geweest op zoek naar zeekraal'', vertelt Jesse Pieter.

Aillet vindt Fryslân en Nederland heel gastvrij in vergelijking met andere Europese landen. ''Ik krijg mijn eten en drinken overal gratis'', vertelt hij. Zondag gaat de Fransman wadlopen en maandag gaat hij naar Schiermonnikoog. Uiteraard neemt hij dan ook wat zand of slijk mee van het Wad.