IepenUP vlog: Een compromis in de Zwarte Pietendiscussie

Terwijl de goedheiligman thuis in Spanje geniet van zijn vakantie, wordt er in eetcafé Jelle Joep in Twijzel gezocht naar een oplossing voor de Zwarte Pietendiscussie. Op de dag dat Seye Herke Brinkman bij de Sinterklaasintocht vorig jaar in Dokkum de bus met anti-zwartepietactivisten liet blokkeren, was Joyce de enige activist in het anti-zwartepietdemonstratievak in Dokkum.

Joyce strijdt voor een intocht die iedereen kan waarderen, terwijl Seye zich diep verbonden voelt met de oude traditie. In de Iepen UP-vlog van deze week zoeken de twee tegenpolen elkaar op om tot een compromis te komen. Dat gebeurt in het café waar de 'blokkeerfriezen' na afloop van de A7-actie hun gehaktballetje opaten.