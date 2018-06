Iepenloftspul Veenklooster: de première van NON-Aktief

Want ook al gaat het voor de rust eventjes mis en valt al het geluid uit: de nonnen, weesjes en monniken spelen door alsof er niets aan de hand was. Dus heeft het publiek er geen last van. Onder de bomen, in het midden van het dorp is de setting ook intiem en kun je alles goed meekrijgen.

Je zit meteen in de voorstelling. Die begint met de begrafenisstoet waar je als publiek in meeloopt en zo op je plaats komt. Het is de begrafenis van de laatste non. En nu hebben de monniken wel een probleem, want wie zorgt voor de wezen. Waar de kinderen vandaan komen in dit gemengde klooster ligt voor de hand, maar wordt op een subtiele wijze verteld. Voor de goede luisteraar zitten er veel grappen in.