Kleine oefenzege voor SC Heerenveen op Drachtster Boys

Bij rust stond Heerenveen met 1-0 voor door een goal van de Australiër Iredale. Van Amersfoort maakte er in de tweede helft 2-0 van.

De wedstrijd in Drachten was het tweede oefenduel van de eredivisionist in de voorbereiding. Afgelopen woensdag was Heerenveen met 10-1 te sterk voor een regioselectie uit Súdwest-Fryslân.