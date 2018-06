Man zit vast in ondergrondse afvalcontainer in Dokkum

De man had het verkeerde in de container gegooid en wilde dat eruit halen. Met een breekijzer maakte hij de container aan de achterkant open, waarna hij een trapje in de container zette. Toen de man via het trapje in de container was afgedaald, kon hij er niet meer uit komen.

Een omstander waarschuwde de hulpdiensten. Politie, ambulance en brandwacht reden uit. Ambulancemedewerkers wisten de man eruit te halen. De man heeft aan het avontuur een paar kleine schaafwonden overgehouden.