Straaljagers vliegbasis Leeuwarden geven eerbetoon aan veteranen

F-16's van de vliegbasis in Leeuwarden doen zaterdag mee aan de flyby voor Veteranendag. De vliegbasis is om die reden open tot 15.00 uur. De vliegtuigen starten vanaf baan 5 bij Marsum en landen op baan 9 bij Ingelum. De flyby is een ceremonisch eerbetoon aan de veteranen.

Op de Veteranendag in Den Haag defileren zo'n 4000 veteranen voor koning Willem-Alexander. Er zijn 111.000 veteranen in Nederland.