Oproep Elfwegentocht aan buschauffeurs: Staak niet!

De Elfwegentocht is onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018 en is bedoeld om mensen vanaf zondag twee weken lang fossielvrij te laten rijden. Automobilisten kunnen hun auto op benzine of diesel op sommige punten in Fryslân neerzetten, om verder te rijden in een fossielvrije bus of om te carpoolen. Bovendien worden mensen opgeroepen om zoveel mogelijk de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.

Vervoersbedrijf Arriva is een belangrijke partner van het evenement. Mensen konden via een speciaal abonnement goedkoper door Fryslân reizen.