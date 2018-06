Waterschap controleert veendijken vanwege aanhoudende droogte

Wetterskip Fryslân begint in de tweede week van juli met controles van veendijken in Súdwest-Fryslân. Zoals het nu lijkt, zijn die nodig door het aanhoudende droge weer. Het veen droogt dan uit, waardoor er scheuren kunnen ontstaan en daar kan in het ergste geval water doorheen komen. "Je kunt het vergelijken met de controles van zeedijken bij stormweer", zegt Pier Algra van Wetterskip Fryslân.