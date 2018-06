Omrin scheidt veel meer afval dan landelijk gemiddelde

Fryslân is een van de provincies met het hoogste aantal kilo's afval per inwoner, ruim 600. In sommige provincies is dat wel 200 kilo minder. Waarschijnlijk komt dat, doordat in landelijke gebieden veel tuinafval wordt geproduceerd. In steden is dat veel minder.

Gemiddeld wordt in onze provincie zo'n 64 procent van het afval gescheiden aan de bron. Ook dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.