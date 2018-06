Onduidelijkheid op vierde stakingsdag streekvervoer: rijdt mijn bus wel of niet?

Het is voor reizigers in het streekvervoer de komende dagen compleet onduidelijk welke bussen wel of niet rijden. De vakbond CNV heeft aangekondigd dit weekend niet te staken, de FNV wel. Maandag wordt er wel weer gestaakt door de CNV-leden, maar alleen buiten de spits.

De vakbond FNV heeft aangekondigd ook in het weekend door te staken, alleen doen niet alle chauffeurs daar aan mee, omdat ze de weekendtoeslag niet willen missen. Vervoersbedrijf Arriva heeft op de website een overzicht van de bussen die wel rijden.

De treinen van Arriva rijden wel. Buschauffeurs van regionale vervoersbedriuwen voeren actie voor meer loon, minder werkdruk en extra pauzes.