Omrop komt met kinderprogramma op de ochtend

In het onderzoek, dat is gedaan in opdracht van Omrop Fryslân SkoalTV, gaven de meeste ouders aan dat ze graag 's ochtends een kinderprogramma op tv willen hebben. Dit laat een respondent weten: ''Vroeg op de ochtend is er niet veel op tv voor mijn dochter. Maar precies dan hebben wij er wel behoefte aan.'' Met een nieuw dagelijks programma speelt Omrop Fryslân daarop in.