Iepenloftspullen: de première van Redbad

''Voor Fryslân, voor Redbad!'' Regisseur Tiffany van de Wal moedigt alle spelers nog even goed aan voordat de première van Redbad kan losgaan. ''We zijn er klaar voor om het stuk te laten zien'', zegt ze met een gezonde dosis spanning. Het verhaal van de grootste Friese koning is bij veel mensen niet bekend, en daar moet met dit iepenloftspul verandering in komen vindt Sake van der Wal, de vader van Tiffany. En hoe kan dit mooier dan in de nieuwe theatertuin van Broeksterwâld? Ook al weet iedereen misschien nog niet genoeg over Redbad, alle acht speeldagen van het iepenloftspul zijn al compleet uitverkocht.