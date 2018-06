Derde winst op rij voor partuur Van der Bos

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra hebben de hoofdklassepartij in Heerenveen gewonnen. In de finale was het partuur met 5-4 en 6-4 te sterk voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Het is de derde winst op rij voor het trio: afgelopen weekeinde wonnen ze al in Holwerd en Berltsum.