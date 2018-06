Buiten banjeren door de modder op de Internationale Modderdag

In een wereld die voor kinderen voornamelijk uit tablets en computers bestaat, was dit een prachtige kans om de remmen los te gooien en van de modderglijbaan te glijden, taartjes te bakken van zand en aarde, of met blote voeten door spaghetti, klei en de schuimblokken te lopen.

En ook in Fryslân werd meegedaan aan de Modderdag. Bij de kinderopvanglocaties van Kids First in Grou deden bijvoorbeeld zo'n dertig kinderen met veel plezier mee. De Modderdag is in Nederland een initiatief van het Instituut voor Natuureducatie en geïnspireerd op de International Mud Day.