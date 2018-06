De Frissel uit Drachtstercompagnie wint Sjongfestival 2018

School De Frissel uit Drachtstercompagnie is de winnaar van het Sjongfestival 2018 geworden. Zij wonnen vrijdag het Sjongfestival met het liedje 'Freonskip boppe'. De jury was zeer te spreken over het optreden van de school: ''Er valt te horen dat er veel aan muziek wordt gedaan op de school. Een goed kleurenpalet aan muziek, met rap en rock.'' De Kogge uit IJlst won de tekstprijs, de prijs voor het beste zelfgeschreven nummer. De finale werd gehouden op het Zaailand in Leeuwarden.