''De old-boys zoeken niet goed genoeg naar geschikte vrouwen voor topfuncties''

Op de vrijdagmarkt was een vrij algemene gedachte dat het te maken heeft met de ambities van vrouwen: die ligt vaak meer thuis, bij de kinderen. ''En dan ben je niet beschikbaar voor een full-time functie en dat moet wel als je naar de top wilt.'' Volgens een aantal mensen is het zogenoemde 'old-boys-network' ook altijd actief, ''Ze spelen elkaar daar de bal wat toe. Zo houdt dat systeem zichzelf wat in stand.''