Scholengemeenschap blij met akkoord Cambuurstadion: "Heel positief"

"Dit is heel positief nieuws", zegt Jaap van Bruggen fan de Friese Poort. "Dit is het nieuws dat we graag wilden horen." Volgens Van Bruggen, hoofd facilitair beleid, is dit stap één. Het wachten is nu op de gemeente die met de plannen moet instemmen.

"De extra ruimte is heel belangrijk voor ons", legt Van Bruggen uit. "Wij hebben te maken gehad met een tekort. Dat had te maken met groei en nieuwe ontwikkelingen, omdat we de school willen moderniseren. Het Cambuurstadion past hier prima bij."