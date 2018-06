Hij is de nieuwe spits van SC Heerenveen en maakte afgelopen woensdag zijn debuut voor de Feansters: Sam Lammers. Hij scoorde ook direct, twee keer, in de met 10-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Regioteam Súdwest-Fryslân. Dus gloort er hoop in de harten van de feanfan... Is er weer een nieuwe topspits in Het Friese Haagje?