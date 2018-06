Eigenaar Heeres in cassatie in mestsilodrama Makkinga

"De hoge Raad toetst alleen maar of het Gerechtshof op basis van de feiten deze beslissing kon maken en of het begrijpelijk is uitgelegd. Maar in onze visie is het niet begrijpelijk uitgelegd. En als het niet begrijpelijk is, is het niet goed gemotiveerd. En dát kun je in cassatie aan de Hoge Raad voorleggen."

Het duurt minstens een jaar voordat er duidelijkheid is, verwacht Van der Goot. "Dit jaar gaan we er niets over horen. Misschien voor de zomer van volgend jaar."