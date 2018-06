Eerste paal geslagen voor modern microbiologisch lab van Eurofins in Heerenveen

Geen toeval

Het nieuwe laboratorium kost in totaal tussen de 10 en 11 miljoen euro. Dat Eurofins voor Heerenveen heeft gekozen, is geen toeval. Het laboratorium is in de 19e eeuw opgericht als het laboratorium van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken en later verkocht aan Eurofins. De zuivelindustrie is dan ook nog steeds een belangrijke klant voor Eurofins.

Stagiaires

In het nieuwe laboratorium komen zo'n 180 mensen mensen te werken. Om aan goede werknemers te komen, werkt het bedrijf intensief samen met mbo en hbo in Leeuwarden. Het gebeurt geregeld dat mbo- en hbo-stagiaires bij Eurofins aan een baan komen. "Dat moet ook, want het is niet altijd gemakkelijk om aan voldoende gespecialiseerd personeel te komen", zegt Hemmelder.