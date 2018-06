Mogelijk toch standbeeld van Fries paard op Afsluitdijk

Locatie

Het paard moet op de Afsluitdijk komen, maar het is nog niet duidelijk of dat echt mogelijk is. Rijkswaterstaat zal daar uitsluitsel over moeten geven. De zeedijk is van evident belang. Het is dan ook de vraag of zo'n groot standbeeld wel geschikt is om daar te staan.

Het onderzoek zal uiterlijk tot februari 2019 duren, maar eigenlijk wil Van der Knaap het eerder klaar hebben.