Actiegroep wil met Tweede Kamer om tafel en stuurt vakantiekaart

In Nij Beets ligt een van de 175 kleine gasvelden van Nederland. Oliebedrijf NAM en Vermilion halen gas uit deze velden. "Wij willen geen nieuwe gaswinning in Nij Beets en zijn tegen de plannen van Vermilion om hier een proefboring uit te voeren. Dit vanwege ontbrekend draagvlak in het dorp", zegt Monique Plantinga van Tsjingas.