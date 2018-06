Springconcours Indoor Drachten stopt ermee

Indoor Drachten, ook bekend als het concours hippique van Drachten, was een jaarlijks internationaal springevenement in januari, waar nationale en internationale toppers op kwamen draven.

"Ik hoop van harte dat er iemand in Drachten opstaat om daar opnieuw een groot evenement te organiseren. Er is in het noorden voldoende animo voor paardensport", zegt Emmy Poppelaars, die jarenlang in de organisatie zat in Drachten en het evenement nu in Zwolle zal verzorgen. "Het is zonde dat zo'n groot evenement uit het noorden verdwijnt."