Supporters Cambuur blij met akkoord over nieuw stadion

"Dit is een geweldige eerste stap die gemaakt wordt. Dat zat er vorige week nog niet in. Wij hebben als supporters geprotesteerd en aangegeven dat er echt wat moest gebeuren. Dus we zijn nu blij verrast met deze zet van de investeerders", zegt Kees Elzinga van supportersvereniging Kern van Cambuur.

Op scherp zetten

Elzinga denkt dat de brief die de verschillende supportersverenigingen hebben gestuurd naar de gemeente en de provincie, effect heeft gehad om de zaken weer op scherp te zetten. De gesprekken tussen de betrokken partijen waren in een impasse beland, nadat er onenigheid ontstond over de ontwikkeling van het WTC-gebied waar het nieuwe stadion moet komen.