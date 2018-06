"Klimaatwet is stap in goede richting voor duidelijkheid burgers"

De nieuwe klimaatwet, die binnenkort wordt gepresenteerd, is een stap in de goede richting. Dat denken verschillende mensen die bezig zijn met duurzaamheid en klimaat, zoals Houkje Rijpstra van Circulair Friesland, Bouwe de Boer van Fossylfrij Fryslân en Jan Rotmans, klimaatspecialist en professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Volgens hen is het belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven dat het gas binnenkort een stuk duurder wordt en dat er heel hard gewerkt moet worden om huizen van het gas af te halen. Burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. Rijpstra zegt wel dat het niet te snel kan. Rotmans geeft aan dat het op dit moment in ieder geval te traag gaat.