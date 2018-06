PI Leeuwarden heeft eigen 'vadervleugel'

Er zijn nu twee gevangenissen in Nederland met zo'n speciale vleugel. De eerste werd op 23 april geopend in Esserheem in Veenhuizen. Verschillende partijen werken daarin samen, zoals de wijkteams, maar ook gemeenten en de reclassering. Op de afdeling kunnen vaders hun kinderen in een familiekamer ontvangen. Ook is het voor hen mogelijk gebruik te maken van Skype om zo hun kinderen voor te lezen of te helpen bij huiswerk.

Succes

De speciale afdeling voor vaders is voor het eerst opgezet in Wales, Groot-Brittannië. Daar was het een groot succes. Het aantal recidivisten nam sterk af. Minder dan een derde van de mensen die op die afdeling hun straf hebben uitgezeten, werd later opnieuw veroordeeld.