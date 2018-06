Klimaatspecialist Jan Rotmans: "Veestapel moet helft kleiner"

Rotmans geeft wel duidelijk aan, dat de overheid en de burgers de boeren daar niet alleen voor moeten laten opdraaien. De overheid moet helpen met subsidies en steun en de burger moet meer voor de producten betalen en bijvoorbeeld minder vlees eten. Anders kan het niet.

Absoluut noodzakelijk

Maar het is absoluut noodzakelijk, vindt Rotmans. De landbouw neemt nu veel te veel plaats in, stoot veel te veel CO2 uit en draagt in verhouding te weinig bij aan de economie en werkgelegenheid. En dat wordt alleen maar erger, nu er steeds meer boeren stoppen en worden opgeslokt door grotere bedrijven.