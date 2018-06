"Hogere waterschapslasten noodzakelijk om veiligheid te garanderen"

In 2023 begint het waterschap met de versteviging van de Waddenzeedijk tussen het Lauwersmeer en Koehool. Die voldoet niet meer aan de eisen. De opknapbeurt kost ruim 300 miljoen euro en is daarmee de grootste klus ooit voor het waterschap. Daardoor kunnen in de toekomst de waterschapslasten opnieuw omhoog gaan, maar volgens De Winter moet het algemeen bestuur zich daar nog over buigen.

Inwoners van Fryslân moeten zich wel realiseren dat het om hun veiligheid gaat, zegt De Winter. "Misschien heeft niet iedereen het bewustzijn dat we onder de zeespiegel leven, maar het is wel zo. Wij moeten maatregelen nemen, om die veiligheid te garanderen. Ik denk, als mensen dat in acht nemen, dat ze er ook wel iets voor over hebben. "