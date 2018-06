Akkoord over nieuw Cambuurstadion geeft hoop, maar levert nog veel vragen op

Voor het WTC betekent het dat ze ruimte houden voor het organiseren van grote evenementen, zoals Stormruiter. Er komt dan geen bouwmarkt in het WTC. Dijkstra Draisma en Wyckerveste krijgen aan de achterkant van het WTC een stuk grond van vijfduizend vierkante meter. Daar komt ruimte voor vrije tijd en recreatie, bijvoorbeeld een bioscoop of restaurants.

Hindernissen

Het akkoord levert echter veel vragen op, zo zegt VVD-raadslid Harry Bevers. Hij is positief over het nieuws dat nu naar buiten komt. Maar volgens hem zijn er voor de gemeente nog veel hindernissen. "Ik heb het idee dat het probleem bij de gemeente gelegd wordt, want er moet nog veel gedaan worden bij het WTC. De complete infrastructuur moet worden aangepast. Dat gaat veel geld kosten, zeker als er geen parkeergeld hoeft te worden betaald."

Bevers wijst ook op een uitspraak van wethouder Sjoerd Feitsma. Die zei eerder dat de gemeente Leeuwarden geen reserves heeft en dat er ook geen geld is voor extra investeringen.

Begin

Otto van der Galiën van Lijst058 vindt de uitkomsten van de gesprekken tussen alle partijen 'goed nieuws'. ''Ze zijn eruit en nu zijn wij als gemeente aan zet. We moeten goed kijken naar wat er is afgesproken, maar dit is een begin'', zegt Van der Galiën.

Hoopvol

PvdA'er Hein de Haan is heel afwachtend. "Ik wil echt eerst het hele verhaal horen en lezen. Het is fijn dat ze er nu uit zijn. Dat is echt hoopvol."

Komende woensdag praat de gemeenteraad van Leeuwarden over het akkoord.