8ste dag: een mintgroene caravan als doministeentje

Het Recht

Ook theater kan een schakel zijn in de urenlange kettingreactie. "Actie lokt altijd reactie uit", vertelt advokaat Wim Anker. "En dat zorgt weer voor nieuwe beweging." Anker speelt zelf mee in het stuk 'Het Recht', dat wordt opgevoerd op een boot aan de Willemskade. Het is een voorstelling over de grenzen van voor eigen rechter spelen in een democratische rechtstaat." Een vrouw gaat een inbreker met geweld te lijf, wanneer deze bij haar inbreekt. De officier van justitie in het stuk vindt dat de vrouw te ver is gegaan in haar verdediging, maar dan komt advocaat Anker aan het woord. "Your home is your castle de vrouw wordt in haar private domein aangevallen en heeft het recht op verweer."