Overeenstemming tussen partijen over Cambuurstadion

Het Friesland College, een van de partners in het project, had een deadline van 1 juli afgegeven. Als de school voor deze datum geen duidelijkheid zou hebben gekregen over het stadion en de plannen, dan zouden ze zich terugtrekken uit het project. Volgens woordvoerder Piet Adema van WTC-Beheer hoeft dat nu echter niet meer. Volgens hem is het nieuwe stadion een grote kans voor het Friesland College.

Alternatief plan

De partijen hebben in de afgelopen weken gesproken over een alternatief plan. In de kern gaat het erom dat het WTC een stuk grond zal gaan inleveren, waarna ze een hal hiervoor zullen terugkrijgen. Nu is de gemeente aan zet, zo stelt Adema: "Wij zijn heel dichtbij, wat ons betreft moet de zaak voor de bouwvak rond zijn."