Het spoor bij Zwolle gaat eruit: langere reistijd voor Friese reizigers

Bij Zwolle wordt zaterdag begonnen met grootschalige werkzaamheden aan het spoor. Reizigers vanuit het Noorden naar de Randstad moeten rekening houden met extra reistijd.

De treinen rijden tot Meppel. Daar moeten de mensen overstappen in bussen, waarmee ze naar Zwolle worden gebracht. De extra reistijd bedraagt tussen de 15 en 45 minuten.

Station Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland. Het is er de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Door de maatregelen moet het spoor meer treinen kunnen verwerken. De provincie Fryslân heeft ook meebetaald aan de uitvoering van de werkzaamheden. Zo moet het mogelijk worden om vier treinen per uur naar Fryslân te laten rijden.

Het werk neemt twee weken in beslag en moet op zondag 15 juli klaar zijn.