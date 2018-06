Luisteren naar historisch getik in Poptaslot

Het gaat om een Friese stoelklok uit de achttiende eeuw. De klok was in bezit van een verzamelaar uit Groningen, maar die moest er vanaf. Bijzonder aan de klok is dat alle onderdelen nog origineel zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het radarwer, het gewicht van de klok zelf en de stoel waar de klok op staat.

Met behulp van de 'Friese Klokkengroep' is de klok gerestaureerd en is er onder andere een nieuwe schildering op de wijzerplaat aangebracht. Die was naar verloop van tijd behoorlijk verweerd. Schilder Klaes Posthuma uit Harlingen heeft er een 18e eeuws zicht op Marssum op geschilderd.