Celstraffen geëist tegen twee Friese hondenhandelaars

De zaak kwam anderhalf jaar geleden aan het rollen, toen de politie een inval deed in een loods in Holwerd. Daar werden meer dan twintig zieke honden gevonden, die in hun eigen uitwerpselen omliepen. In een vriezer lagen 23 dode honden en een aantal konijnen.

Vervalsing

De verdachten boden de jonge honden te koop aan op Marktplaats. Ze hadden ze gekocht bij een handelaar in Brabant en de inentingspapieren vervalst. Justitie verwijt ze niet alleen dat ze papieren hebben vervalst, maar ook dat ze wisten dat ze zieke honden verkochten.

De gedupeerde klanten claimen duizenden euro's aan schade. De rechter doet over twee weken uitspraak.