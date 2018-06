Friese Reclameprijs voor campercrashfilmpje

De Friese Reclameprijs is in het leven geroepen, om het gebruik van de Friese taal of een Friese streektaal in reclame-uitingen te stimuleren. De FRP is een initiatief van de Ried fan de Fryske Beweging. Op 14 maart 1995 werd de eerste FRP uitgereikt en die was toen nog alleen voor radioreclame. In 1999 is de eerste televisiereclameprijs uitgereikt.