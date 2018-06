Centrum voor doven en slechthorenden stopt met activiteiten voor cliënten

Het centrum zou voor geld moeten aankloppen bij de gemeenten. Voor het handjevol werknemers is het echter niet te doen, om met al die gemeenten te onderhandelen, zegt directeur Jeroen Dijkstra.

"Waar wij ons zorgen over maken, is dat de bestaande sociale infrastructuur in Fryslân, waar Hoor Friesland onderdeel van is, langzaam afbrokkelt met alle gevolgen van dien", aldus Dijkstra. Op termijn verwacht Dijkstra problemen voor de Friese gemeenschap.