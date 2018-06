Fries Museum wil Friese ambachtslieden betrekken bij tentoonstelling

De tentoonstelling is vanaf februari volgend jaar te zien in het Fries Museum. Van Hove heeft het motorblok gemaakt met behulp van allerlei ambachtslieden uit Marokko en Indonesië. Ze hebben allemaal een deel van het motorblok gemaakt, en daarna weer ingeleverd bij de kunstenaar. Hij heeft alle onderdelen weer in elkaar gezet. Er is hierbij gebruik gemaakt van verschillende houtsoorten uit Brazilië en Congo, maar er is ook keramiek in verwerkt.

Het Fries Museum heeft het motorblok voor 280.000 euro gekocht en heeft daarbij hulp gekregen van het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij en de Vrienden van het Fries Museum.