Sander Arends in de finale van het ATP-toernooi in Antalya

Tennisser Sander Arends heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi in Antalya. Op het Turkse gras was de Leeuwarder, samen met zijn dubbelmaat Matwé Middelkoop, met 7-6 en 6-3 te sterk voor het koppel Mirnyi/Oswald. Het is voor Arends zijn eerste finale op het hoogste niveau van 2018.