4,5 miljoen gereserveerd voor afhandeling vernieuwbouw De Lawei

Voor de afhandeling van de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei is 4,5 miljoen euro gereserveerd. Het college van B en W stuurt deze week een jaarrekening over 2017, met een verslag naar de gemeenteraad. Het financiële resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering is positief afgesloten met 3,4 miljoen. Voor de afhandeling van De Lawei wordt nu nog meer geld vrijgemaakt. De reservepot voor risico's van de gemeente had hier al rekening mee gehouden. De raad behandelt de jaarrekening op 10 juli.