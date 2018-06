Teleurstelling en zorgen bij initiatiefnemers Nij Hiddem-Houw

Omgevingsadviesraad

Meer molens is precies wat er in de Omgevingsadviesraad is afgewezen. "Het deed mij gister wel wat toen er heel makkelijk werd gezegd dat de Omgevingsadviesraad niet functioneert of niet representatief zou zijn, want dat is het echt wel." Volgens Mensonides zijn met name de mensen die in de directe omgeving van de molens wonen goed vertegenwoordigd in de raad, en zou het protest nu met name uit de schil daaromheen komen. "Dat die mensen een lagere molen willen snap ik wel, maar de directe omwonenden hebben in de OHR gezegd dat ze liever minder molens willen hebben, maar dan maar wat hoger."