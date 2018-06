Geen aquaduct in de Skarster Rien bij Joure

"Randstedelijke blik"

Volgens Poepjes is er door de minister niet goed gekeken naar deze zaak. "Ik denk dat het een wat Randstedelijke blik is op verkeersproblematiek", zegt Poepjes. "Want in Utrecht en Den Haag is het drukker en dus kijk je daar eerst naar de problematiek, maar vergeet niet: er is ook nog een regio. Ik vind dat de minister daar aandacht voor moet hebben."

De minister heeft dan wel aangegeven dat er voorlopig geen aquaduct komt in de Skarster Rien bij Joure, maar de gedeputeerde staakt de strijd voor het aquaduct nog niet. "Nee, wij zijn nog niet uitgepraat. Dit is pas het begin. We gaan door met lobbyen in de Tweede Kamer, want dat aquaduct is belangrijk."