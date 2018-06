Reconstructie van de dood van Van Seggeren wordt vrijdag uitgevoerd

Tjeerd van Seggeren (37) kwam in de nacht van 8 op 9 juli 2017 door geweld om het leven. Hij had die avond een festival in De Westereen bezocht. Het lichaam van het slachtoffer werd later aan de Fûgelsang gevonden. Op basis van de verwondingen werd in eerste instantie gedacht aan een fatale aanrijding. Maar dat scenario heeft het Openbaar Ministerie later laten gaan, omdat er in de omgeving nooit sporen waren gevonden die daarop wezen. Omdat Van Seggeren zware verwondingen op zijn lichaam en aan zijn hoofd had, denkt het Openbaar Ministerie dat hij door geweld om het leven is gebracht. Dat zou door een of meerdere personen zijn gedaan.