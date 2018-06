Donderdag tweede stakingsdag streekvervoer

Woensdag hebben de chauffeurs in het streekvervoer het werk voor zeker drie dagen neergelegd. Het CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en daarna wordt bekeken of er verdere acties nodig zijn. FNV besluit vrijdagmiddag of er in het weekend en in de periode daarna door gestaakt wordt.

Chauffeurs en machinisten van regionale vervoerbedrijven voeren actie voor onder andere meer loon, minder werkdruk en extra pauzes.

Bussen die wel rijden

Sommige bussen in Fryslân rijden wel. Dat geldt voor de lijn 155 tussen Leeuwarden en Lauwersoog. Ook de bussen op de Waddeneilanden rijden gewoon. En de lijnen 66 en 166 Leeuwarden-Holwerd rijden ook volgens de dienstregeling. De lijnen 304 en 314 tussen Drachten en Groningen rijden ook, maar het kan zijn dat er ritten uitvallen.