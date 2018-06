Supporters Cambuur willen geld van provincie voor nieuw stadion

Drie supportersgroepen van SC Cambuur roepen de provincie in een brief op om met geld over de brug te komen voor de plannen voor een nieuw stadion in Leeuwarden. Het gaat om Kern van Cambuur, M.I.-side en Cambuur Culture. De brief van de fans is gericht aan Gedeputeerde Staten en aan alle Statenleden. Volgens de supporters is financiële steun op zijn plaats, vanwege het grote economische belang van het project voor Leeuwarden. Cambuur kan niet zonder een nieuw stadion, zegt Cambuur Culture.