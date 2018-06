Iepenloftspul NON-Aktief: een impressie

Waar of niet waar?

Ja, er heeft echt een klooster gestaan in Veenklooster, De Mons Oliveti (olijfberg.). In de 13e eeuw gesticht. Na de reformatie zijn de kloostergebouwen afgebroken. Later kwam hier Fogelsanghstate. Op de Brink, waar het theaterstuk gespeeld wordt, ligt dus letterlijk de historische ondergrond voor het stuk. De kinderen hebben zelf onderzoek gedaan, met deskundigen gesproken. Zoals de barones van Fogelsanghstate, burgemeester en oud-burgemeesters. En hun eigen fantasie er op loslaten.

Regisseur Bianca Wiersma heeft er een verhaal van gemaakt. Wat in ieder geval waar is, vertelt ze, is dat het, zoals in het stuk, een gemengd klooster was. Het moest uit elkaar worden gehaald, omdat er teveel kinderen geboren werden. Het probleem in het stuk is dat er nog maar één non overblijft. En die is verward, dus zij kan niet voor alle weeskinderen zorgen.