Reza stopt als international bij Iran

Voetballer Reza Ghoochannejad stopt na de uitschakeling van Iran op het WK voetbal als international voor zijn land. De 30-jarige aanvaller maakte dat bekend op zijn Instagram-account. In 43 internationale wedstrijden maakte Reza 17 doelpunten.

De spits speelde het afgelopen seizoen nog voor SC Heerenveen, maar kwam op het WK niet in actie voor zijn land. In een poule met Spanje, Portugal en Marokko lukte het Iran niet om een ronde verder te komen. Reza speelde in het verleden ook voor SC Cambuur.