Fietstunnel bij Surhuizum lijkt er toch te komen

Het extra geld dat van de provincie moest komen is in totaal 600.000 euro. Volgens de meerderheid van de Staten kan dat geld uit het potje voor verkeer en veiligheid komen. "Want daar hoort ook het opknappen van de Uterwei bij", aldus Wopke Veenstra van de FNP. Eerder liet gedeputeerde Sietske Poepjes weten dat alles al verdeeld was, maar daar lijkt verandering in te komen. "Poepjes heeft in een brief laten weten dat er toch wel een beetje ruimte is", aldus Statenleden Wopke Veenstra (FNP) en Dukr Pool (VVD).