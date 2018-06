Topcare predicaat voor verpleeghuis Nieuw Toutenburg

De stichting Topcare wil de zorg in verpleeghuizen in ons land verbeteren. Dat doen ze door onderzoek in de zorg stimuleren. Volgens Topcare is Nieuw Toutenburg een voorbeeld. De werkwijze in Noardburgum is een voorbeeld voor andere zorgcentra. "Iedere bewoner hier is welkom en niemand wordt benaderd als een probleem. Nieuw Toutenburg gaat uit van de mogelijkheden die iemand heeft."